A Dinamarca prepara-se para viver um dia histórico. No próximo domingo, dia 14 de janeiro, a rainha Margarida vai abdicar do trono, num ato institucional no Parlamento, após o qual o seu filho mais velho será proclamado rei, com o nome de Frederico X.

No entanto, e como abdicações são casos muitíssimos excecionais no país escandinavo, não há propriamente um protocolo a cumprir e fica a questão: Será que alguma Casa Real vai marcar presença neste dia histórico?

A resposta é que tal cenário é muito pouco provável de acontecer. A família real mais próxima da dinamarquesa é a sueca. O rei Carlos Gustavo é primo direito da rainha Margarida e os dois sempre foram muito amigos, pelo que os Bernadotte seriam os primeiros a ser convidados para o evento.

No entanto, a Casa Real sueca já confirmou aos meios de comunicação dinamarqueses que nenhum representante estará presente nos eventos do dia 14 de janeiro, pelo que será pouco provável que representantes de outras famílias reais estejam presentes neste dia tão especial.

Quem irá assistir à proclamação do irmão é o príncipe Joaquim, que estará presente no ato solene, ainda que possivelmente o faça sem a companhia da mulher, a princesa Marie.

De recordar que Carlos Gustavo da Suécia foi o único monarca a ser informado da abdicação de Margarida antes de o mundo inteiro ter conhecimento da sua decisão, que foi anunciada a 31 de dezembro de 2023, no discurso de fim de ano.

