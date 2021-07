Além de Paula Lobo Antunes, também Núria Madruga recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 esta terça-feira, 20 de julho.

Um momento que ambas fizeram questão de destacar no Instagram. No entanto, enquanto Paula Lobo Antunes brincou com uma notícia que foi publicada sobre a Pfizer, Núria Madruga apenas partilhou este dia com os fãs.

"Vacinada! Por hoje é tudo. Vou só ali buscar gelo e não é para a bebida. Boa noite", disse no Instagram.

