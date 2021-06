Depois de Daniel Oliveira ter recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19, na sexta-feira, 25 de junho, este sábado foi a vez de Andreia Rodrigues partilhar o mesmo momento com os fãs.

"A primeira dose já está! Vamos a factos: é óbvio que preferia não levar esta vacina, mas estamos a viver uma pandemia, que mata, que entra e rouba-nos os nossos, os abraços, os beijos, a saúde física e mental, que é uma verdadeira roleta russa! Claro que somos livres na escolha, mas a nossa liberdade mexe com a dos outros! Eu vacinei-me, deixei de lado os receios e fiz o que as minhas filhas, a minha família, os meus amigos, os que me rodeiam e o mundo precisam que seja feito", começou por escrever a apresentadora da SIC, de 37 anos.

"Amamento e informei-me sobre o tema, todos os estudos apontam num sentido positivo, a Inês vai receber os anticorpos, estarei também a protegê-la! Obrigada a estes homens e mulheres que, dia após dia, nos centros de vacinação vivem esta missão e, mais uma vez, põem de lado as suas vidas pelas vidas dos outros", destacou de seguida.

Nas stories, a apresentadora acrescentou ainda que "no centro de vacinação Covid-19 de São Domingos de Rana, desde que estejam no grupo etário e para quem teve Covid há mais de seis meses, podem ir sem agendamento [...]". Palavras que foram eliminadas e corrigidas pouco tempo depois porque, explica ao Fama ao Minuto, "fez uma partilha errada".

Assim sendo, minutos depois, Andreia Rodrigues voltou a deixar disponível a partilha que fez no feed do Instagram, mas alterou o final da publicação com a informação correta e atualizada.

"Façam o vosso autoagendamento - neste momento para quem tem acima de 35 anos! Pelo que li, no site do SNS, aqui e nos vários Centros de Vacinação Covid-19, com a iniciativa 'Casa Aberta' as pessoas com idade igual ou superior a 55 anos podem ser vacinadas, com a primeira dose e sem agendamento prévio, devendo para esse efeito dirigirem-se ao Centro de Vacinação do local onde está inscrito no Centro de Saúde, normalmente correspondendo ao da sua área de residência. Mas informem-se e protejam-se", disse.

Entretanto, na mesma rede social, frisou: "Depois de muitas dúvidas e mensagens recebidas, percebi que tinha de ser mais clara, para não ser mal interpretada e por isso apaguei a story anterior".

"Não ter especificado a faixa etária dos 55 suscitou dúvidas, que não era a minha intenção criar. Quis e quero ajudar a fazer chegar ao maior número de pessoas possível informações úteis que nos possam ajudar a passar por esta tormenta o quanto antes e isso passa por estarmos protegidos", salientou.

Veja a mensagem na íntegra:

De recordar que desde sexta-feira, 25 de junho, o sistema 'casa Aberta' já se encontra disponível para maiores de 50 anos. Leia Também: 'Casa aberta' disponível para maiores de 50 anos a partir de sexta-feira

[Notícia atualizada às 14h39]

