Jéssica Fernandes entrou para a casa do 'Big Brother - Duplo Impacto' esta quarta-feira e deixou na 'vida real' a cara metade, Renato Ribeiro, que conheceu na edição passada do reality show. Contudo, na opinião de Flávio Furtado, o par ideal para a fadista encontra-se no jogo.

O comentador defendeu, no 'Extra' desta quinta-feira, que Jéssica e Bruno Savate "têm mais em comum do que o que se possa imaginar". Mas ambos estão, aparentemente, comprometidos.

"A Jéssica gosta de durões, não gosta de bolos fofos", voltou a frisar.

Confrontado com o facto da fadista ter uma relação fora da casa, o comentador atirou com ironia: "Vaca amarrada também pasta".

Leia Também: Flávio Furtado confessa que chegou a pensar que ia morrer vítima de Covid