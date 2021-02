Flávio Furtado recuperou recentemente da Covid-19 e a experiência com o vírus mais temido do mundo deixou-lhe, mais ainda do que antes de ter sido infetado, o medo da doença. Este foi um dos temas que marcou a conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI, esta quarta-feira.

Questionado sobre se teve medo de morrer, o comentador social confessou que chegou a "passar-lhe pela cabeça".

"Quando comecei a ficar com falta de ar e o INEM me disse que tinha de ir para o hospital, as notícias àquela hora, às oito e tal da noite, eram de 16 ambulâncias à porta do Santa Maria, percebi: Fiz tudo errado. Brinquei à Covid e posso vir a ser muito prejudicado", lamentou.

Com isto, o comentador quis reforçar o apelo de que todos os cuidados contra o novo coronavírus não devem ser negligenciados.

Recorde-se que Flávio Furtado teve de ser assistido no hospital, onde foi diagnosticado com uma pneumonia. A progressão da doença, assim como a sua a recuperação, foram relatadas na sua página de Instagram.

