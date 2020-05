Usain Bolt foi pai pela primeira vez! A bebé é fruto do relacionamento de longa duração do atleta com Kasi Bennett. Embora o desportista não tenha confirmado a novidade, o primeiro-ministro jamaicano Andrew Holness acabou por dar a notícia esta segunda-feira, dia 18.

"Parabéns à nossa lenda Usain Bolt e à Kasi Bennett pela chegada da bebé", afirmou na sua conta de Twitter.

Recorde-se que o casal está junto desde 2014.

