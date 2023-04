Dwayne Johnson partilhou o divertido momento em que foi apanhado por uma das filhas numa partida. Conforme o ator, de 50 anos, partilhou com os seguidores da sua página de Instagram, a pequena Jasmine, de sete anos, ter-lhe-á pedido de "fechasse os olhos".

O resultado acabou por ser uma cara cheia de farinha e muitas gargalhadas (conforme poderá ver pelo vídeo na galeria).

Note-se que Jasmine, assim como Tiana, de quatro anos, nasceram do casamento de 'The Rock' com Lauren Hashian.

A antiga estrela de Wrestling é também pai de Simone, de 21 anos, da anterior relação com Dany Garcia.

