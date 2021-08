Esta é daquelas histórias que Tom Cruise gostaria de manter em segredo para sempre, no entanto, a mesma acabou por ser revelada em público.

Col Allan, o antigo editor do The New York Post, contou o sucedido no quarto episódio da série documental 'Gossip'. Este explica que Tom tinha acabado de se mudar para Nova Iorque com Katie Holmes, altura em que convidou os jornalistas para umas bebidas.

"Eles compraram uma casa em Village, e queriam alguma privacidade e estavam preocupados com o Page Six. O Tom queria tomar uma bebida comigo, e sabem, falar sobre as suas expectativas", começa por revelar.

"Fomos a um lugar - acho que foi na 54th street, que se chama Circo. Sentámo-nos a um canto e ele mandou vir uma garrafa de vinho tinto, o que achei surpreendente porque ele é da Cientologia e normalmente não bebem", disse Allan.

"Estávamos a falar e a beber e de repente os seus dois dentes da frente caíram para cima da mesa perto de mim", descreve.

"Foi um momento desconfortável", acrescenta, revelando que na altura Cruise lhe pediu para que não contasse o sucedido a ninguém.

