É caso para dizer... ups! Se acompanhou a emissão da TVI desta quarta-feira, 14 de julho, então deverá ter percebido que se tratou de um dia especial. Os apresentadores e jornalistas da casa foram retirados dos seus formatos habituais e colocados noutros.

Pedro Mourinho, pivot que apresenta o 'Jornal das Oito' ficou a cargo do 'Jornal da Uma'.

No final do noticiário, tal como Cristina Ferreira evidenciou através de um vídeo nas stories da sua conta de Instagram, o jornalista foi 'traído' pelo hábito e cometeu uma pequena gafe. "Continue connosco aqui na TVI, da minha parte é tudo, boa noite e até amanhã no 'Jornal das 8'", afirmou, apesar de estar ainda de tarde.

Divertida, Cristina Ferreira não resistiu em comentar: "É o que dá trocar as voltas. Boa noite à tarde".

Veja o momento.

Leia Também: Luísa Castel-Branco: "O sexo é igual a um iogurte, não tem validade"