'Setembro é já amanhã', como tal, Fátima Lopes irá recarregar baterias para uma nova fase que se aproxima, a qual coincide com o regresso de Cristina Ferreira à TVI.

Esta sexta-feira, dia 21, na sua conta de Instagram, a apresentadora publicou um vídeo no qual informa que ir-se-á retirar do programa 'A Tarde é Sua', mas temporariamente...

"Vou estar uns dias fora, aqui do 'A Tarde é Sua', vou aproveitar para descansar um pouco mais com os meus filhos. O programa fica muito bem entregue com a Mónica Jardim. Não vos vai faltar boa companhia e bons conteúdos", notou.

É caso para dizer: boas férias!

