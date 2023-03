Luciana Abreu terminou a semana nas redes sociais com uma partilha repleta de "amor". A artista e apresentadora da SIC publicou na plataforma social, onde tem mais de 400 mil seguidores, momentos únicos com as quatro filhas.

As gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, e as irmãs mais velhas, Lyannii, de 10, e Lyonce, de 12, aparecem divertidas em vários momentos.

Aulas de equitação, momentos com as amigas, tempo de orações ou simplesmente a contemplarem a natureza são alguns dos exemplos.

Veja tudo na publicação de seguida:

Vale notar que as gémeas nasceram do anterior casamento de Luciana com Daniel Souza, enquanto que Lyannii e Lyonce são fruto da relação com Yannick Djaló.

