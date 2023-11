Tiago Castro, que em 'Morangos com Açúcar' deu vida à personagem Crómio, tem um programa na TVI Ficção, 'Morangomania', que estreou recentemente e é dedicado à série juvenil.

No formato, o ator recebe colegas que também fizeram parte da série e recordam os momentos que viveram durante as gravações.

A mais recente convidada a estar com Tiago Castro foi Sara Prata, que em 'Morangos com Açúcar' deu vida a Becas. Um encontro que foi depois destacado no Instagram.

"Uma viagem ao passado com estes dois? É para já! Becas e Crómio 'in the house'. Hoje foi dia de reviver algumas histórias e falar de como foi bom fazer parte dos 'Morangos com Açúcar'. O Tiago Castro tem um novo programa, o 'Morangomania', e foi como se tivéssemos voltado 18 anos atrás no tempo (ai era melhor nem fazer estas contas). Ficaram as histórias e acreditem… são muitas! Quem era fã da série 3", escreveu Sara Prata ao destacar este encontro na rede social.

