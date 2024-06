Liliana Filipa está de férias em Alicante, Espanha.

A empresária usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias suas tiradas durante um evento, nas quais aparece muito elegante, com um vestido branco comprido, com saia rodada e decote em V.

"Momentos que me fazem sorrir", escreveu Liliana na legenda das fotografias.

