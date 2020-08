Uma salva de tiros de canhão assinalou a vinda ao mundo da primeira filha da então duquesa de Edimburgo, no dia 15 de agosto de 1950, ainda não tinham passado dois anos sobre o nascimento de Carlos, príncipe de Gales. Ana Isabel Alice Luísa nasceu na Clarence House, uma das residências reais de Londres. Na altura, era a terceira na linha de sucessão ao trono, atrás da mãe e do irmão. Isabel Alexandra Maria só seria coroada Isabel II a 2 de junho de 1953 na abadia de Westminster.

A princesa Ana, que ainda não tinha três anos, não assistiu. Educada por uma governanta no palácio de Buckingham na capital de Inglaterra, teve uma infância serena e uma adolescência tranquila. Em 1970, apaixona-se por Andrew Parker Bowles, o militar que viria a casar com Camilla Shand, que o mundo conheceria como Camilla Parker Bowles depois de Diana de Gales a acusar de ser amante do marido, Carlos de Inglaterra. Nessa altura, já tinha conhecido o cavaleiro Mark Philips, que viria a ser o seu primeiro marido, há dois anos. Casam a 14 de novembro de 1973.

No dia 20 de março de 1974, são vítimas de uma tentativa de rapto. Regressavam de um evento caritativo quando foram surpreendidos por um homem armado. James Beaton, segurança da princesa, consegue desarmá-lo mas paga com a vida o ato heroico. Atualmente décima-quarta na linha de sucessão do trono britânico, a princesa Ana, que pode recordar de seguida, uma joqueta com méritos reconhecidos, foi o primeiro membro da família real britânica a competir em provas olímpicas.

Patrona de mais de 200 organizações, Ana Isabel Alice Luísa, que ao longo da sua vida sempre gostou de cultivar uma imagem discreta, participa em meio milhar de atos oficiais por ano. A filha mais nova da princesa, Zara Tindall, nascida Zara Philips, atualmente com 39 anos, é presença regular em Turcifal, no concelho de Torres Vedras, onde adquiriu uma propriedade em 2010. Peter Philips, o primogénito, que trabalha como gestor e angariador de patrocínios desportivos, tem 42 anos.