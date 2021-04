Ainda em tempos de pandemia, mais do que nunca são muitas as pessoas que sonham com a possibilidade de fugir à rotina e embarcarem numas férias de sonho. Ora, essas férias estão a ser desfrutadas por Sofia Richie, filha de Lionel Richie.

Na sua conta de Instagram, a modelo de 22 anos tem vindo a partilhar com os seus seguidores o melhor da vida.

Ainda esta segunda-feira, dia 19 de abril, por exemplo, Sofia partilhou uma série de fotografias que representam aquele que será um dia perfeito.

Veja na galeria as imagens.

