"Foi há 22 anos nesta semana que comecei a gravar [a novela] 'Jardins Proibidos'". Vera Kolodzig lembrou o projeto da TVI na sua página de Instagram, tendo destacado uma fotografia captada na altura e recordando as primeiras gravações.

"Lembro-me que no meu primeiro dia de gravações as calças de cena não me serviam e tive de usar as minhas calças pessoais. Lembro-me também que a primeira cena era a minha avó a morrer à minha frente e que estavam a insistir para eu chorar (agora que penso nisso, talvez a minha reação apática sem lágrimas até seja mais fiel à realidade de uma situação dessas do que a tão esperada lágrima noveleira)", começou por contar.

"Lembro-me que uma atriz mais velha me agarrou na mão e puxou-me para um banco do outro lado da sala porque eu estava sentada a conversar com a figuração (provavelmente estava a agir de acordo com aquilo que acreditava ser melhor, sendo que para mim, lá por ser protagonista, não significa que não me possa relacionar com a figuração, que são seres humanos tal como eu)", lembrou.

"Já lá vão 22 anos - umas quantas novelas, cursos de teatro, séries, filmes, espetáculos, programas, um filho, mortes de familiares, cursos de desenvolvimento pessoal, terapias, viagens e novos projetos. E ainda assim ainda sou esta miúda, ainda estou a curar coisas daqueles olhos, ainda estou a descobrir e dissecar quais são as necessidades que vêm deste tempo, ainda estou a aprender a cuidar e proteger esta criança. E gosto do que vejo. Olho para esta fotografia e penso: 'Tão querida!' e 'Bom trabalho! Terias orgulho em ti se conseguisses ver no que te tornaste! Amo-te'", destacou ainda.

