Shawn Mendes foi visto com um ramo de flores antes de se encontrar com Camila Cabello. Os artistas terão dado uma nova oportunidade ao amor, notícias que chegam depois de serem apanhados aos beijos no Coachella.

O cantor, de 24 anos, não passou despercebido com um ramo de flores que levava para o seu carro. E o sorriso não ficou de fora enquanto carregava ainda algumas compras.

Por sua vez, relata o Page Six, Camila Cabello manteve-se discreta enquanto se dirigia para casa de Shawn Mendes em West Hollywood. A cantora foi fotografa com um look cor de laranja e que a deixava praticamente irreconhecível.

Veja todas as imagens nas publicações abaixo:

