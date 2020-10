Joana Barrios teve uma acesa troca de comentários com um internauta, no Instagram, depois de ter mostrado três únicos e diferentes visuais.

"Um elevador com espelho de corpo inteiro é, para uma pessoa que não dispõe de elevador nem espelho de corpo inteiro no dia a dia, um maná. Maná Maná tu tu tu-ru-ru Maná Maná tu tu tu-ru-ru. Máscara sempre. Resumo do pano envergado nos últimos dias", escreveu a atriz e 'cozinheira' de Cristina Ferreira, este sábado, na rede social, na legenda das referidas imagens onde mostra os looks.

Após a partilha, um seguidor comentou: "Um palhaço como sempre".

Palavras que Joana Barrios respondeu à letra: "Palhaça. No feminino. Aproveito também para a informar que este tipo de comentários não são bem-vindos aqui. E já agora, tem uma profissão que não condiz com este tipo de ideias. Ou na volta sou só eu. Um bom sábado".

Mas a conversa não ficou por aqui. "A minha profissão não tem nada a ver com os gostos. Coisas completamente distintas", acrescentou o internauta. "Pois não. Tem razão. É uma questão de educação, não de ética", respondeu de seguida Joana Barrios.

"É pena as pessoas não aceitarem críticas. São boas e construtivas. É triste... Mas enfim.. Nem perco tempo, não vale a pena", continuou o seguidor. "Chamar-me palhaço é uma crítica construtiva? Uau. Apresente uma proposta de comentário escrito onde explica o porquê de gostar ou não gostar de determinada combinação, fundamente, e poderemos encetar um discurso construtivo. Insultar não é positivo. Antes pelo contrário", rematou Joana.

Veja tudo na publicação abaixo:

Leia Também: Look de estreia de Joana Barrios no 'Você na TV' surpreende Goucha