Júlia Pinheiro aproveitou o fim de semana para fazer uma 'escapadinha' e, desta forma, recarregar baterias para os dias que se avizinham.

Na sua conta de Instagram, a apresentadora partilhou com os seguidores pormenores do espaço onde se encontra hospedada, nomeadamente o Hotel Vila Foz, no Porto.

"Um palácio só para mim. O jantar aguarda-me", afirmou na legenda de uma publicação na rede social.

Ora veja as publicações:

