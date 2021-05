"Nota importante neste começo de tarde", foi com estas palavras que Júlia Pinheiro deu início ao seu programa, 'Júlia', da SIC, falando de seguida sobre Maria João Abreu.

A atriz sofreu, recentemente, um aneurisma e encontra-se neste momento internada no hospital.

"A nossa colega Maria João Abreu, estimadíssima e queridíssima atriz tão apreciada pelo público, está com um problema grave de saúde, já é do conhecimento público. Está a recuperar, está a ser cuidada, está a ser tratada", disse a apresentadora, destacando de seguida o seu apoio à artista, sem esquecer do pedido da família.

"Desejamos muita saúde, muita força, muito ânimo para conseguir ultrapassar este momento. E, sobretudo, pedimos a todos aqueles que têm curiosidade e que querem saber mais, compreendemos, mas a família pede recato e resguardo nesta altura, e faz tudo sentido. Calma e serenidade num momento que é delicado", realçou.

"Portanto, deixamos aqui um abraço imenso. Se há pessoa de quem todos nós gostámos muito é da Maria João. Um grande beijo, as coisas vão ficar bem", terminou.

Leia Também: Mensagens para Maria João Abreu não páram. O apoio da SP Televisão