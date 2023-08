Maria recorreu ao Instagram para mostrar a sua indignação em torno da retirada do cartaz colocado em Algés que denunciava abusos sexuais de menores na Igreja Católica.

A ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' começou por dar a sua opinião em torno da religião católica, que diz "neste momento nada tem a ver com fé, mas dinheiro sujo e um poço de maldade". "Que a justiça e voz do povo seja mais forte que qualquer seita e religião que usa o seu fraco poder e o medo doutrem para os seus próprios individuais cruéis prazeres e atos sujos. Nem que para isso seja preciso ir às ruas", acrescentou.

Numa outra story, Maria contou uma situação pessoal: "Nada contra quem segue a religião católica, pessoalmente fui muitos anos obrigada a frequentar e por isso sentia-me refém desse medo criado dentro da religião católica. Essa foi a minha experiência pessoal. Houve um dia em que um padre me apalpou o rabo, quando tinha 13 anos, e por impulso chamei-lhe de pedófilo na missa".

"Ao invés de haver uma reação para com esse adulto, recebi o meu castigo de ter de acolitar (ajudar o padre) um mês na missa por ter faltado ao respeito do senhor. Nada comparado com a situação de todas essas crianças, mas é algo muito comum e existem muitas histórias. Uma realidade sombria sobre essa empresa católica camuflada sobre fé e pureza. Uma realidade muito suja que as pessoas julgam-se pequenas para enfrentar. Só falando e agindo fazemos justiça e desconstruimos o sujo poder presente no mundo entre estas grandes empresas", fez notar ainda.



© Instagram/Marie



© Instagram/Marie

Leia Também: António Carvalho anuncia novo projeto: "Vou estar em todo o lado"