António Carvalho recorreu ao Instagram para anunciar esta quinta-feira, dia 3 de agosto, o lançamento de um novo projeto, relacionado com a área da música.

O ex-concorrente do programa 'O Amor Acontece', da TVI, vai agora iniciar uma carreira como DJ, conforme explicou através de uma story.

"Tenho andado um bocadinho longe disto [das redes sociais] porque estive a finalizar um projeto que se vai iniciar agora com a grande ajuda do DJ Miguel Simões e vou tornar-me, também eu, num DJ. Um bocadinho diferente dos outros, como sempre. Vou trazer os grandes clássicos dos anos 80 e 90, mas com uma remixagem completamente diferente, com uma base completamente diferente do original, e penso que vão gostar disso", fez notar António.

"Vou estar em todo o lado: batizados, casamentos, festas de despedida de solteira, festas de divórcios… Só não vou a funerais porque a malta podia começar a dançar. De resto, podem contratar-me", brincou ainda.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: António Carvalho internado de urgência. Ex-'Amor Acontece' foi amputado