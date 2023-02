Um mês depois de ter dado à luz o terceiro filho, Noah, Carla Baía recebeu a chegada do quinto neto. A filha da relações públicas, Diana Pinto, deu à luz o segundo filho, uma menina chamada Alice.

"Bem-vinda, minha princesa Alice. Oficialmente avó de cinco", declarou Carla ao reagir publicamente ao nascimento da neta.

Carla, que foi mãe pela terceira vez aos 51 anos, já é avó de Vicente, primeiro filho de Diana Pinto (de 31 anos). Os restantes três netos são filhos de Tiago (de 34 anos), seu filho mais velho.

Recorde-se que tanto Diana quanto Tiago são fruto do antigo casamento de Carla Baía com o ex-futebolista João Vieira Pinto. O bebé Noah, que nasceu a 12 de janeiro, nasce da relação com Rahim Samcher.

