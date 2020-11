Esta quinta-feira, dia 5 de novembro, comemora-se o Dia Mundial do Cinema, data que foi evidenciada pelo ator Diogo Infante na sua conta de Instagram. Como tal, o artista decidiu recordar um dos filmes no qual participou há mais de duas décadas.

"Hoje, no dia mundial do cinema, relembro, 'Mortinho por Chegar a Casa', um filme de 1996, dirigido por Carlos Da Silva e George Sluizer", escreveu na legenda de uma publicação na sua conta de Instagram, revelando-se surpreendido com a passagem do tempo.

Ainda se lembra de Diogo Infante nesta altura?

Leia Também: Diogo Infante apresenta uma das pessoas mais importantes da sua vida