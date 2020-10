Diogo Infante usou esta sexta-feira, dia 30, as suas redes sociais para homenagear uma das pessoas mais importantes da sua vida: a amiga Beta.

"Com a minha amiga Beta Nunes Brito, amiga de há 36 anos. A Beta é mais do que amiga, é família. Esteve sempre lá, nos bons e maus momentos. Tem um coração do tamanho do mundo. Amo-te", pode ler-se na legenda de um raro registo fotográfico onde o ator posa, precisamente, ao lado da amiga.

Eis abaixo a publicação:

