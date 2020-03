Cristina Ferreira continua empenhada e ajudar os portugueses a perceberem a importância das medidas de prevenção para evitar a propagação da Covid-19. Nesse sentido, este sábado, dia 14, a apresentadora partilhou nas suas redes sociais uma história que considera ser um exemplo para todos.

O fotografo Rui Valido, que trabalha com a rainha das manhãs n' O Programa da Cristina', da SIC, viu hoje pela primeira vez a namorada depois de vários meses de ausência. Porém, como a jovem chegou de Berlim e existia risco de estar infetada com o novo coronavírus, os dois resolveram manter-se afastados e ver-se apenas através de um vídeo.

"Sei que o meu Rui Valido não se vai importar desta partilha. A namorada chegou de Berlim onde trabalha. Não estão juntos há meses. O que mais queriam era um abraço mas o amor deles é tão grande que percebem que a distância só o vai fortalecer. Tenho a certeza que aquele vidro que os separou esta manhã não foi barreira nenhuma ao que os une. Que orgulho dos meus", declarou Cristina Ferreira.

À sua publicação, a apresentadora juntou as fotografias do momento em que, ainda que com a devida distância, o casal se encontrou. Veja as imagens na galeria.

