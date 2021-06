Devido à pandemia da Covid-19, os reis de Espanha optaram por não desfrutar dos habituais dias de descanso em Palma de Maiorca no verão passado, em solidariedade com as dificuldades que os espanhóis enfrentaram.

Noticia a revista Hola que este ano Felipe VI e Letizia pensam em passar as típicas férias na ilha espanhola na companhia das filhas, Leonor e Sofía. Os dias em família estão apontados para a última semana de julho.

A última vez que a família real espanhola desfrutou destas férias foi no final do mês de julho, em 2019.

