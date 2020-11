Esta sexta-feira, 20 de novembro, faz um ano que a mãe de Noémia Costa morreu. Uma data que a atriz fez questão de destacar nas redes sociais, onde mostrou que celebrou este dia junto do irmão. Ambos agradeceram a Deus os pais "maravilhosos" que tiveram.

"Faz hoje um ano que perdi fisicamente a minha Mãe. A minha melhor amiga a única que me amava incondicionalmente. Depois dos meus Pais partirem, partiu metade de mim. Estou Grata a Deus por me ter dado o melhor Pai e a melhor Mãe do Universo. Mães, és eterna dentro de mim", começou por escrever numa primeira publicação onde partilha uma fotografia da progenitora.

Horas mais tarde, destacou nas redes sociais um vídeo onde aparece na companhia do irmão mais novo, com um bolo, um copo de vinho e uma fotografia dos pais em cima da mesa.

"Eu e o meu irmão mais novo, estamos aqui a celebrar, não é um ano da morte da nossa querida mãe. Falta aqui a Teresa, o Jaime, que já foi há 20 anos embora", começou por dizer, referindo-se aos restantes irmãos que não estão presentes neste momento.

"Falta aqui a Teresa Costa para darmos o testemunho e dizer que nós tivemos a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, e somos gratos a Deus por isso. Ter uma mãe durante 55 anos eu, 54 o Luís [irmão mais novo], 60 a Teresa, não é um bênção? Peço a vocês para honrarem os vossos pais, as vossas mães com a única coisa que os pais - e eu falo como mãe - mais desejam no mundo que é ser amado", destacou de seguida.

"É só amar e não é depois de morrer, é em vida. Amem os vossos pais em vida, nós fizemos isso. Mãe, nós somos uns sortudos, tivemos-te a ti como uma mãe maravilhosa e o pai como um pai maravilhoso. Obrigada por tanto", rematou.

Veja o vídeo na galeria.

