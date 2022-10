Jessica Athayde não nega um bom desafio, por isso, a atriz dá tudo por tudo nos diversos que lhe são propostos no programa 'Taskmaster', da RTP1.

As gravações da 2.ª temporada já chegaram ao fim, conforme a atriz destacou na sua conta de Instagram.

"Hoje acabei as gravações das tarefas do 'Taskmaster' e consegui tranquilamente ultrapassar todas as barreiras de estupidez que achei possíveis nesta vida", sublinha.

"Dito isto, agora já só falta ir a estúdio e estou desejosa de ir e ver estes disparates todos. Quem vai lá estar? E quem está desejoso de ver a nova temporada do Task? Agora vou tomar banho que hoje foi um dia muito frutado!", completa.

