Bárbara Bandeira foi a protagonista de uma polémica recente que abalou a sua auto-estima e deixou a jovem cantora pouco confiante com as suas curvas.

A artista, de apenas 19 anos, foi fotografada na praia e a sua forma física gerou comentários sobre o facto de ter aumentado de peso.

Ultrapassadas as críticas e mostrando-se mais confiante que nunca, Bárbara Bandeira voltou esta sexta-feira a partilhar com os seus seguidores do Instagram uma fotografia onde posa em biquíni. Uma imagem que, como seria de esperar, recebeu os mais rasgados elogios por parte dos seguidores.

Ora veja:

