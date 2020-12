O programa 'Você na TV', da TVI, está a chegar ao fim, depois de ter estado no ar durante 16 anos. Com Manuel Luís Goucha à frente do formato, este não vai estar sozinho nas últimas transmissões do mesmo.

De acordo com o canal, Goucha vai apresentar o programa com outros rostos. "O 'Você na TV' foi palco para muitos artistas, negócios, brincadeiras e, sobretudo, histórias marcantes. Mas, acima de tudo, criou sonhos e Manuel Luís Goucha foi o apresentador com o qual muitos rostos sonharam estar ao lado. Por isso, até ao fim do programa, Manuel Luís Gocuha vai assumir o comando do 'Você na TV' com vários apresentadores", lê-se numa nota enviada pelo canal à imprensa.

O comunicado adianta ainda que o primeiro rosto que vai estar ao lado de Goucha é Ruben Rua, já na próxima segunda-feira, dia 7 de dezembro. Depois segue-se Cláudio Ramos e muitos outros nomes da estação.

Leia Também: Rostos da TVI vão inaugurar a Aldeia Natal do 'Somos Portugal'