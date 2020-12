Com mais um fim de semana prolongado à porta, e as restrições por causa da pandemia, a TVI divulgou junto da imprensa a programação dos próximos dias.

No sábado são os apresentadores Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha que vão voltar a estar no ar com 'Em Família'. E no domingo é a vez do 'Somos Portugal'.

Sendo o primeiro domingo do mês de dezembro, Iva Domingues, Ben, Cláudio Ramos e Maria Cerqueira Gomes vão cortar a fita da inauguração da Aldeia Natal do 'Somos Portugal'.

"Entre as muitas atrações, destaque para a bola de neve gigante, o trenó com renas e, como não podia deixar de ser, a famosa casa do Pai Natal. Vão ser muitas as caras da família TVI que, neste domingo, se vêm divertir na nossa Aldeia Natal", lê-se no comunicado que o canal enviou à imprensa.

Uma emissão que vai contar também com a habitual atuação de artistas portugueses. Desta vez quem vai estar em palco são os cantores Ágata, Rosinha, Vítor Rodrigues, Jorge Guerreiro, Ruth Marlene, entre muitos outros.

"E numa altura em que a palavra solidariedade ganha mais peso e, sobretudo, mais urgência, a TVI orgulha-se de poder ajudar quem mais precisa, através da campanha 'Todos por Todos', em parceria com a Missão Continente, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a LAPS Foundation", acrescenta a mesma nota. "Numa emissão especial solidária durante a tarde do dia 8 de dezembro, juntos vamos organizar a maior recolha de bens essenciais para ajudar as famílias portuguesas que mais precisam", destaca ainda.

Os alimentos e verbas recolhidas nesta campanha serão distribuídos pela Cruz Vermelha Portuguesa e pela Rede de Emergência Alimentar, com o objetivo de ajudar quem mais precisa.

