O programa 'Dia de Cristina' desta quarta-feira, dia 2, voltou a liderar nas audiências, revela um comunicado da estação de televisão.

"O 'Dia de Cristina' liderou o dia de ontem de manhã e de tarde com uma audiência de 349 e 372 mil espectadores, respetivamente. O 'Big Brother Extra' mantém a liderança no seu horário com uma audiência de 340 mil espectadores. Obrigado por estar connosco. Obrigado por escolher a TVI", lê-se.

Cristina prova assim que está pronta para regressar à liderança depois de um começo um pouco mais difícil.

