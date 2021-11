A vida de Carolina Deslandes nas últimas semanas tem sido uma verdadeira correria, é caso para dizer. A artista encontra-se neste momento e ensaiar um musical no gelo, que deverá estrear já em dezembro.

Uma vez que o espetáculo irá acontecer em Matosinhos, a cantora tem feito muitos quilómetros para conseguir estar com os filhos.

Ainda esta quinta-feira, 25 de novembro, fez uma breve descrição da sua corrida rotina no Instagram.

"Acabar um ensaio no gelo as 1:35 no Porto, chegar a Alcochete as 5 e arrancar as 24 horas de folga em grande. Bom dia", escreveu na legenda de uma publicação na qual aparece reunida com as crianças.

Recorde-se que Deslandes é mãe de Santiago, Benjamim e Guilherme, todos frutos do seu anterior relacionamento com Diogo Clemente.

Leia Também: Carolina Deslandes: "Foi a pior coisa de saúde que eu já tive"