Os últimos tempos na vida de Carolina Deslandes não têm sido fáceis, pelo contrário. A cantora passou por vários momentos mais complicados a nível de saúde, sendo que na semana passada sofreu com uma grave infeção na garganta que a deixou de cama e a levar injeções todos os dias.

Usando as histórias da sua conta de Instagram, a artista explicou o sucedido.

"Tive uma infeção na garganta. Deixei de ter espaço, as minhas amígdalas incharam e colaram. Não conseguia respirar pela boca, dei entrada na CUF e tive a levar injeções todos os dias", revela.

"Passei as passas do Algarve e foi a pior coisa de saúde que eu já tive, mesmo de ficar de cama sem me mexer. Vem de um mês e dias que eu consegui ter uma gastroenterite aguda, uma infeção na garganta e torcer o pé", adianta, pedindo dicas para lutar contra o mau-olhado.

"Quando não temos saúde não nos adianta de nada merd* nenhuma na vida, não fazemos nada. Nem com a carreira, nem com o dinheiro, nem com a reputação, não tens saúde, não sais da cama acabou", reflete, por fim.

