Depois de ter presidido à receção dos vencedores dos Prémios Princesa das Astúrias no Hotel Reconquista, em Oviedo, com um discreto vestido cinzento, a rainha Letizia roubou todas as atenções com a escolha do visual para a segunda parte do evento.

Ao final da tarde desta sexta-feira, o Teatro Campoamor recebeu a família real para a cerimónia de entrega dos galardões e a monarca surgiu com um elegante vestido preto.

Ao estilo dos anos 50, a peça, da The 2nd Skin, destacou-se pela saia volumosa. No que toca a joias, Letizia apostou em peças prateadas e optou por levar o cabelo apanhado.

Espreite o look em detalhe na galeria.

