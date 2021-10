Na noite desta quinta-feira, 21 de outubro, os reis de Espanha e as filhas assistiram ao concerto dos Prémios Princesa das Astúrias nesta que foi a primeira edição em que Leonor e Sofía marcaram presença.

A ocasião tornou-se ainda mais especial pela aparição da princesa herdeira, que atualmente estuda no País de Gales.

Obedecendo ao estilo elegante, Letizia deu provas da sua classe com a escolha de um vestido verde seco, com uma faixa em plumas. Uma peça que combinou com acessórios - clucth e sapatos - dourados.

