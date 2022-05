Marcus Rashford juntar-se-á em breve ao 'clube dos casados'.

O jogador do Manchester United pediu a namorada, Lucia Loi, em casamento e impressionou a internet com uma foto do momento.

O jogador partilhou uma imagem na qual aparece a beijar a companheira num cenário encantador, com direito a um 'manto' de flores e fogo de artifício.

Na legenda escreveu a data inesquecível, 24 de abril de 2022.

Ora veja.

