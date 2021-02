Uma das novidades que Georgina Rodríguez anunciou recentemente foi a criação de uma marca de roupa - a Om By G. Tendo em conta este projeto, a namorada de Cristiano Ronaldo lançou uma coleção especial a propósito do Dia de São Valentim, ainda no dia 11 de fevereiro.

Ora, conforme a própria o partilhou na sua conta de Instagram, as peças esgotaram em três dias.

"Esgotado. Obrigada a toda a gente pelo apoio", afirmou na legenda de uma publicação.

É caso para dizer que o negócio de Geo, como é carinhosamente tratada, segue de vento em popa!

