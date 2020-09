Carolina Loureiro sempre revelou ser uma amante da prática de ioga, por isso, a atriz gosta de partilhar com os fãs as suas evoluções no que a isto diz respeito.

Ora, nas mais recentes publicações que fez no Instagram, a protagonista de 'Nazaré' conseguiu surpreender pela dificuldade de algumas posições que fez, assim como pela beleza das mesmas.

"Força da natureza", "Carolina não há nada que não faças perfeito" e "linda" foram alguns dos comentários feitos.

Veja as imagens na galeria!

