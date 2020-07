Tyra Banks, de 46 anos, é a nova apresentadora do 'Dancing with the Stars', da ABC, uma informação que foi anunciada no Twitter, após a saída dos apresentadores Tom Bergeron e Erin Andrews.

"Sou fã do 'DWTS' desde o início... A diversão misturada com a emoção, ver as celebridades a saírem da sua zona de conforto, as performances de dança escaldantes...", começou por dizer a supermodelo num comunicado, segunda a revista People.

De seguida, Tyra Banks elogiou o trabalho feito por Tom Bergeron e mostrou-se ansiosa e feliz para dar "continuidade ao seu legado".

Esta segunda-feira, o apresentador de longa data do programa, Tom Bergeron, cuja estreia foi em 2005, falou sobre a sua saída no Twitter.

"Acabei de informar que o 'Dancing with the Stars', da ABC, vai continuar sem mim", escreveu o apresentador, de 65 anos. "Foram 15 anos incríveis e o presente mais inesperado da minha carreira. Estou grato por isso e pelas amizades duradouras que fiz", acrescentou.

Por sua vez, Erin Andrews também agradeceu pelos "seis anos memoráveis" a trabalhar no formato, desde 2014. "Estes anos não teriam sido tão memoráveis sem o meu amoroso anfitrião Tom Bergeron, os talentosos dançarinos e os jurados", afirmou nas redes sociais.

A ABC e a BBC Studios disseram, esta terça-feira, em comunicado ao Page Six, que o 'Dancing with the Stars' iria "embarcar numa nova direção criativa".

"O Tom Bergeron irá fazer sempre parte da família do 'Dancing with the Stars'", realçava a nota. "Quando embarcarmos numa nova direção criativa, ele parte do programa com os nossos sinceros agradecimentos e gratidão pela sua inteligência e charme que ajudaram a fazer deste programa um sucesso. A Erin também não vai voltar e agradecemos tudo o que ela trouxe ao programa", escreveram.

Leia Também: Cláudia Vieira apresenta novo programa na SIC. Começaram as gravações!