Tyra Banks está de parabéns nesta quarta-feira, 4 de dezembro, dia em que celebra 51 anos de idade.

A supermodelo e apresentadora entrou no mundo da moda com apenas 15 anos. Três anos mais tarde foi para Paris, onde completou 25 desfiles na sua primeira temporada.

Já em 1997, tornou-se uma das primeiras Victoria’s Secret Angels. A sua carreira já passou pela representação e pela apresentação, tendo tido o seu próprio talk show, 'The Tyra Banks Show'.

No dia do seu 51.º aniversário, lembramos os looks mais icónicos da supermodelo.

