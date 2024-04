"A TVI ganhou o mês de março e reafirmou a liderança das audiências em Portugal, revelando-se pelo segundo mês consecutivo a estação preferida dos portugueses": foi desta forma que a TVI começou por dar conta de mais uma vitória nas audiências.

Segundo um comunicado emitido pela estação de televisão à imprensa, a liderança aconteceu nas "manhãs, tardes e horário nobre", com 14.9% de share.

No comunicado destacam-se projetos como a novela 'Cacau' e a série 'Sr. Rui', inspirada no percurso do Comendador Rui Nabeiro.

"Este mês, estreou mais uma edição de 'Big Brother' e as Galas dominam os serões de domingo com quase 1 milhão de espectadores. O 'Especial' lidera em horário nobre de segunda a sexta. 'Última Hora' e 'Extra' registam números vencedores", revela-se.

"É o nono mês seguido em que o grupo de canais TVI (quatro canais) vence e coloca todos os canais no top 10 da televisão em Portugal. Destaque para a CNN Portugal que continua a ser o canal de informação de eleição, a TVI Ficção que regista um excelente resultado bem como o TVI Reality", completa-se.

