Eunice Muñoz está atualmente em cena com 'A Margem do Tempo', aquela que será a sua última peça e o espetáculo que assinala as oito décadas de carreira. Sob este mote, a artista prepara-se para abrir o coração numa entrevista única a José Alberto Carvalho.

A TVI, numa nota enviada às redações, anuncia que a conversa foi gravada no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, onde a peça está em cena, e vai ser emitida este domingo, no 'Jornal das 8'.

"Nesta conversa intimista entre a atriz e José Alberto Carvalho, Eunice Muñoz fala dos palcos, do cinema, da televisão, da família, da vida. São muitos os marcos na vida profissional e pessoal da atriz, que serão agora partilhados com os espetadores", diz o comunicado.

