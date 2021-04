Aos 92 anos, Eunice Muñoz decidiu despedir-se dos palcos do teatro e encerrar a sua carreira de 80 anos ao lado de Lídia Muñoz, sua neta, com uma peça de teatro onde ambas são protagonistas. 'A Margem do Tempo' estreou esta terça-feira no auditório Eunice Muñoz, em Oeiras, e contou com a presença de Diogo Infante na plateia.

Após assistir a este espetáculo repleto de significado, o ator usou a sua conta oficial de Instagram para prestar homenagem a Eunice.

"Hoje fui assistir ao espectáculo despedida da Eunice, 'A Margem do Tempo', no auditório em Oeiras com o seu nome", começa por ler-se na sua publicação.

"É um belíssimo poema coreografado pelos silêncios da memória. Cada gesto, cada olhar, tem tanta história, tanto significado. Eunice Muñoz despede-se dos palcos num generoso ato de amor pela sua neta, Lídia Muñoz, e ambas protagonizam um momento único e muito especial. Querida Eunice, que privilégio poder guardar mais esta memória sua", completa o também ator.

