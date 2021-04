Estreia esta terça-feira, dia 20, a peça de teatro que marca a despedida de Eunice Muñoz dos palcos - 'A Margem do Tempo', em cena no auditório Eunice Muñoz, em Oeiras. A atriz, atualmente com 92 anos, escolheu terminar os seus 80 anos de carreira ao lado da neta, Lídia Muñoz.

Lídia esteve um dia antes da estreia à conversa com Júlia Pinheiro no seu programa das tardes da SIC e acabou surpreendida por uma mensagem muito especial da avó.

Eunice não esconde o brilho no olhar ao falar da neta e realça que as duas têm "uma ligação muito profunda". Aliás, a relação entre ambas é tão forte que vivem juntas há alguns anos.

Desde os seis anos que Lídia acompanha a avó no teatro e foi por isso com muito orgulho que a atriz viu a neta seguir o caminho da representação.

"A minha vida foi o teatro, representei mais de 100 peças, e eu dou-lhe como presente a minha carreira, que foi muito boa, muito preenchida e muito vivida", declara Eunice Muñoz, deixando a neta emocionada.

"Eu queria acabar aqui a minha carreira e nada melhor do que uma peça em que estivéssemos as duas", diz referindo-se à peça 'A Margem do Tempo', que para a atriz é mais "uma prova" do enorme talento da neta.

Sobre a relação com a avó, Lídia apenas consegue escolher os mais bonitos adjetivos. "É um amor muito grande, é uma paixão", reforça.

A jovem atriz, que ficou emocionada ao ouvir a avó dizer que lhe oferecia a sua carreira, lamenta ter sido vítima do julgamento de quem não a conhecia por ser neta de uma grande atriz, mas garante que o peso do nome que carrega lhe traz apenas um imenso orgulho.

"O peso do nome eu posso aguentá-lo... que sorte, que sorte ter este nome, ser neta de quem sou, poder estar com ela neste caminho. Aprender com ela todos os dias é muito mais forte do que o possam dizer", afirma convicta.

