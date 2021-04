Esta quarta-feira, 14 de abril, Eunice Muñoz recorreu à sua página de Instagram para comunicar ao público que vai dar início às comemorações dos seus 80 anos de carreira.

"Começamos as comemorações dos meus 80 anos de carreira que se vão estender até ao final do ano com muitas surpresas", lê-se numa mensagem publicada esta tarde.

O breve comunicado surge na sequência da veterana dos palcos anunciar o espetáculo 'A Margem do Tempo', protagonizado por si e pela neta, Lídia Muñoz. A peça, da encenação de Sérgio Moura Afonso, vai estar em cena no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, de 20 a 23 de abril, pelas 20h30.

