Quarta-feira, 14 de julho, será um dia diferente para os telespectadores da TVI. Conforme revelou num comunicado, o canal de televisão está a preparar uma emissão diferente.

"Os programas como sempre os conheceu irão mudar por um dia. Será que Cristina Ferreira irá acordar mais cedo para levar até si o Esta Manhã? Irá o Dois às 10 ser apresentado por uma dupla, ou será Um às 10? Serão as conversas do programa Goucha conduzidas por um homem ou terão ao comando uma mulher? E os diários de O Amor Acontece? Quem irá apresentar? Quem terá a chave da casa de Cristina? Poderá ser Cláudio Ramos? E na informação? Quem irá conduzir o Jornal da 1 e o Jornal das 8? Haverá duplas?", questiona-se.

"A TVI troca-lhe as voltas! Não perca e acompanhe a TVI no dia 14 de julho para descobrir quem ficará com o quê", completa-se no comunicado.

Será que vamos voltar a ver Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha juntos? Só resta esperar e ver.

