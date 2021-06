Sabe-se que até à data foram mais as pessoas do sexo masculino do que do feminino a tentarem a sua sorte no reality show.

A TVI decidiu seguir com uma nova edição do 'Big Brother' e tem partilhado com a comunicação social alguns detalhes sobre as inscrições no reality show. A mais recente nota destaca que até à data o canal recebeu 5714 inscrições, sendo que 53% são do sexo masculino e 47% do feminino. Em relação à faixa etária, a estação adianta ainda que 44% estão entre os 19 e 25 anos, 43% entre os 26 e 40 anos, 8% entre os 41 e os 65 anos, por último, 5% são de pessoas até aos 18 anos.