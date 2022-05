A TVI revelou na manhã de segunda-feira, dia 16 de maio, o nome da convidada que no próximo sábado irá lembrar a sua história em entrevista ao programa 'Conta-me'.

Marta Gil, atriz, ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' e atual comentadora do reality show foi entrevistada por Manuel Luís Goucha. A conversa reveladora e intimista será exibida depois do 'Jornal da Uma', na TVI, a 21 de maio.

